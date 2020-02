Schwimmen : Gute Voraussetzungen für schnelle Zeiten im Becken geboten

Schwimmen Bei den von den Freien Schwimmern ausgerichteten Wegberger Stadtmeisterschaften waren insgesamt 82 Teilnehmer mit von der Partie.

24 Mädchen und Jungen freuen sich nach einem erfolgreichen Wettkampf im Grenzlandringbad in Wegberg über ihre Medaillen und Titel als Stadtmeister. Bei der Traditionsveranstaltung, zu der der Stadtsportverband Wegberg eingeladen hatte, gingen insgesamt 82 Teilnehmer an den Start.

Während alle Platzierten in den einzelnen Disziplinen bereits in den Wettkampfpausen Urkunden erhielten, konnte am späten Nachmittag der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Manfred Maschke, den neuen Stadtmeistern gratulieren und ihnen die verdienten Medaillen überreichen. Für die Ermittlung der Jahrgangsbesten werden die in den einzelnen Disziplinen erreichten Punkte zu einer Endsumme addiert. „Die Stadtmeisterschaft war wieder eine gelungene Veranstaltung und eine gute Werbung für den Schwimmsport. So können wir jedes Jahr erneut interessierte Kinder und Jugendliche für diese Sportart begeistern“, so Brümmer.