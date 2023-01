Hallenfußball Helpenstein gewinnt die Schrumpf-Stadtmeisterschaft

„Wir wollten den Titel verteidigen, und das haben wir auch geschafft. Unsere elf Jungs haben das sehr gut gemacht“, lobte Helpensteins Co-Trainer Mario Lehnen, der in der Wegberger Halle eine Mixtur aus Erster, Zweiter und Dritter Mannschaft betreute – die „richtige“ Erste spielte gleichzeitig in Aachen die Finalrunde des Sparkassen-Cups. Von den Hallenassen wirkte in Wegberg überraschend aber Julian Hahn mit. Lehnen erläuterte den Grund: „Julian hatte bei der Sparkassen-Cup-Vorrunde in Erkelenz zwei Zeitstrafen bekommen, war damit für die Finalrunde gesperrt. Von daher freute er sich, hier mitspielen zu können.“