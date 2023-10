Wegberg-Beeck muss auswärts ran Nach der Pause lässt Beeck einiges liegen

Am Samstag steht auch schon das nächste Auswärtsspiel an – und das wird das mit der für Beeck sicherlich größten Besucherzahl der gesamten Saison. Denn dann tritt der FC im Derby bei Alemannia Aachen an. Dieses Spiel bettet die Alemannia in ihren dritten Vereinsaktionstag ein – die Besucherzahl auf dem Tivoli dürfte also locker fünfstellig werden.