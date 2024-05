Mit Spendenaktion Wie Beeck seinen Kunstrasenplatz erneuert

Ein wenig stolz ist Tellers schon darauf, was unter seiner Regie in den vergangenen fünf Jahren rund ums Waldstadion alles in die Infrastruktur investiert wurde. So wurde das neue große Zelt errichtet, der Parkplatz asphaltiert, beim Stadion selbst für die weitere Regionalligatauglichkeit ein wenig nachgebessert – und vor wenigen Monaten wurden vier zusätzliche Container unten am Kunstrasen aufgestellt, aus denen zwei 30 Qua­dratmeter große Kabinen für die Gäste entstanden sind, die bis dato sehr wenig Platz hatten.