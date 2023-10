Beeck bei Alemannia zu Gast FC winkt größte Kulisse der Vereinshistorie

Die Alemannia hat das Spiel in ihren dritten Vereinsaktionstag eingebettet – Vereine aus der Städteregion Aachen genießen vergünstigten Eintritt, solange sie mindestens 15 Tickets ordern. Und da die Schwarz-Gelben dank des jüngsten 1:0-Siegs bei Tabellenführer Fortuna Köln nach total verpatztem Saisonstart den Rückstand auf die Spitze auf sechs Punkte verkürzten und so wieder Morgenluft im schon verloren geglaubten Aufstiegsrennen wittern, dürfte die Kulisse in der Tat beeindruckend groß werden. Die Alemannia selbst rechnet mit 13.000 bis 15.000 Zuschauern – für Beeck wäre das so oder so ein neuer Vereinsrekord.