Nach Rücktritt von sportlichem Leiter Dürbaum Darum ist jetzt auch der Vorsitzende beim SC 09 Erkelenz zurückgetreten

Eigentlich könnte beim SC 09 Erkelenz eitel Sonnenschein herrschen: Die Erste Mannschaft ist völlig ungeplant in die Landesliga aufgestiegen – der neue Coach Pascal Thora hatte in seinem Trainerpremierenjahr also weit mehr Erfolg, als allgemein zu erwarten war. Abgesehen vom sportlichen Aushängeschild hängt der Haussegen beim Traditionsklub gerade aber mächtig schief: Nach dem Sportlichen Leiter Guido Dürbaum ist vergangene Woche nun auch noch der Vorsitzende Sven Börstinghaus zurückgetreten.