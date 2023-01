Vorrunde im Aachener Sparkassen-Cup Nach der Treterei von 2020 wird wieder Fußball gespielt

Bei der 37. Auflage, die mit der Heinsberger Vorrunde am Dienstag in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle beginnt, ist der fußballerische Branchenführer des Kreises Heinsberg freilich gar nicht dabei – der Mittelrheinligist spielt in diesem Winter kein Hallenturnier. „Zum einen haben wir aktuell nur wenige Akteure, die gerne in der Halle spielen, zum anderen sind etliche gerade auch in Urlaub“, erläutert Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen.