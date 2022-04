VC-Coach und Verbands-Urgestein Markus Jahns : „The Brain“ des Volleyballs tritt kürzer

Markus Jahns (M.) in seinem Element als Trainer des VC Ratheim. Sein größter Erfolg war der Oberliga-Aufstieg mit dem VC. Foto: Nipko

Volleyball Nach über 30 Jahren tritt Markus Jahns von den meisten seiner zahlreichen Positionen im Westdeutschen Volleyballverband zurück. Auch den VC Ratheim wird er nicht mehr trainieren. Ganz aufhören ist für ihn aber keine Option.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kathrin Boehme

Fragt man Markus Jahns danach, was in seinem Leben nicht mit Volleyball zu tun hat, muss er erst einmal überlegen. Es gibt fast keine Position im Verband, die er noch nicht innegehabt hat, in Nordrhein-Westfalen so gut wie keinen Verein, den er nicht persönlich kennt, und auch sein privater Freundeskreis ist fast ausschließlich auf dem Sport aufgebaut. „Volleyball ist ganz klar meine größte Leidenschaft, ein Alltag ohne wäre für mich unvorstellbar“, bringt es Markus Jahns selbst auf den Punkt.

Nachdem er über 30 Jahre sein Leben auf die Tätigkeiten im Volleyballverband ausgerichtet hat, möchte Jahns nun aus vorrangig gesundheitlichen Gründen kürzertreten und gibt die meisten seiner Positionen ab. Für den Westdeutschen Volleyballverband (WVV) bedeutet das daher eine große Veränderung: In Volleyballkreisen hat Markus Jahns sogar den Spitznamen „The Brain“ inne, da er aufgrund seiner langjährigen und weitreichenden Erfahrung zu jedem Bereich etwas sagen kann, und damit so bekannt ist wie wohl kaum jemand anderes.

Vergangenheit und Zukunft in Ratheim: Markus Jahns (r.) beendet nach der laufenden Saison seine Trainerkarriere. Ab Sommer übernimmt Bob Vaessen (l.) den Oberligisten als neuer Coach. Foto: Nipko

Seine Karriere startete Jahns in der Volleyball AG im Alsdorfer Gymnasium, von der er in den Alsdorfer Turnverein wechselte und dort Mannschaftsverantwortlicher und schließlich auch Staffelleiter wurde. Dieser erste Berührungspunkt mit Funktionären im Sport sollte ihn nicht mehr loslassen: Mit gerade einmal 20 Jahren wurde Markus Jahns Vorsitzender des Volleyballkreises Aachen, was im WVV für Aufmerksamkeit sorgte. Der damalige Präsident Matthias Fell wartete wie von Jahns gewünscht sogar ab, bis dieser seine berufliche Ausbildung beendet hatte, um ihn danach in seine ersten Verbandstätigkeiten einzuleiten. Als Kassenwart und Bezirksjugendwart arbeitete Markus Jahns im Ausschuss zur Reform des Jugendspiels mit und änderte das Spielsystem hin zur heutigen Ligastruktur ab. „Vorher konnten nur die jeweiligen Bezirke Mannschaften zu Meisterschaften schicken, sodass starke Vereine teilweise keine Chance hatten, teilzunehmen“, erklärt er. „Da wir das System geändert haben, hat sich auch die Qualität vieler Mannschaften verbessert“.

Von der Jugend wechselte Markus Jahns in den Seniorenbereich, wurde Vorsitzender der Dritten Liga West und Verbandsspielwart des WVV, womit er für den gesamten Volleyball in NRW sowie für Bremen und Niedersachsen verantwortlich wurde. Diese Positionen hat er bis heute inne, war parallel dazu auch Staffelleiter, Kreisspielwart, erwarb die Schiedsrichterlizenz und wurde Lehrwart und Einsatzleiter für Schiedsrichter, führte zahlreiche Tätigkeiten für das Präsidium des WVV aus, außerdem ist und war er viele Jahre Trainer des Oberligisten VC Ratheim. Dort wird Bob Vaessen ab Sommer übernehmen.

Wie er all seine Aufgaben ehrenamtlich zu bewältigen schaffte, kann Markus Jahns rückblickend auch nicht ganz erklären: „Ich würde es auf Spaß und Organisationstalent zurückführen – mir bereitet es sehr viel Freude, mit so vielen Menschen und Spielordnungen umzugehen. Zwischenzeitlich habe ich allerdings noch nach meinem Beruf fünf Stunden am Tag für den Volleyball gearbeitet und am Wochenende sowieso. In der Pandemie habe ich gemerkt, dass es mir mit etwas weniger gesundheitlich deutlich besser geht. Daher weiß ich nun, wann Schluss sein muss“. Weiterhin aktiv bleibt Jahns aber als Einsatzleiter und Lehrwart für Schiedsrichter und als Regionalspielwart der Regional- und Dritten Liga, was er selbst als „kleine“ Positionen bezeichnet. Dadurch bleibt er im Ausschuss des WVV und kann sein großes Wissen beisteuern. In dieser Funktion kann er aber seine Zeit selbst einteilen und volleyballfreie Tage einplanen.