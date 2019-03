Volleyball: VC will letzte Zweifel ausräumen – Beeck bestreitet Saisonfinale

Erkelenzer Land Volleyball: Dem Oberligisten aus Ratheim fehlen rechnerisch noch zwei Punkte zum Klassenerhalt. Landesligist TuS Beeck träumt weiter vom Aufstieg.

Doch so richtig scheint das in den Köpfen des VC noch nicht angekommen zu sein. Denn anders ist es kaum zu erklären, dass es offensichtlich für einige Spieler tausend wichtigere Dinge gibt, als das Volleyballspielen. Unter der Woche gab es erneut nur eine Minimalbesetzung beim Training und auch für das Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus Köln steht VC-Trainer Hans Steffens mal wieder nur eine Rumpftruppe zur Verfügung. „Hoffentlich bekommen wir überhaupt genug Leute zusammen“, hofft Steffens.

Dabei könnte das letzte Heimspiel der Saison gegen Köln auch die letzten Zweifel am sicheren Klassenerhalt ausräumen: Sollte der VC einen Punkt holen, ist er so gut wie gesichert, bei zwei Punkten ist er definitiv durch. Und diese beiden Zähler würde es geben, wenn die Ratheimer den 3:2-Erfolg aus dem Hinspiel im Kölner Eisschrank wiederholen würden. „Auch im Hinspiel war die Personalsituation bescheiden, aber wir sind siegeswillig und haben schon oft genug gezeigt, dass wir auch mit einer dünnen Personaldecke erfolgreich sein können.“

Fakt ist aber auch, dass Ratheim sich auf eine hitzige Partie einstellen müssen wird, denn die bisherigen Aufeinandertreffen mit den Domstädtern waren zumeist emotional geprägt – egal wie die Tabellensituation aussah. „Diese Emotionalität gilt es in positive Bahnen zu lenken und sie zu unserem Vorteil zu nutzen“, sagt Becker, „das führt meist zu einer Leistungssteigerung.“ Doch den Fokus sollten die Ratheimer erst einmal auf ihr eigenes Spiel legen und darauf, selbst den Druck so hoch wie möglich und die Fehlerquote so niedrig wie möglich zu halten. „Im Hinspiel haben wir unnötig Punkte liegen gelassen“, erinnert sich Becker, „das sollte uns dieses Mal nicht noch einmal passieren.“ Denn mit Blick auf den letzten Spieltag, am 6. April beim Tabellendritten FCJ Köln II sollte es deutlich einfacher sein, morgen die nötigen Zähler für den Klassenerhalt einzufahren, als beim Saisonfinale in der Domstadt. „Wir wollen die letzten Zweifel morgen vor unserem Heimpublikum ausräumen“, versichert Becker.