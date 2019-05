Volleyball : Volleyball: VCR trennt sich von Hans Steffens

Hückelhoven Es waren zweieinhalb erfolgreiche Jahre, die Hans Steffens und Oberligist VC Ratheim gemeinsam gegangen sind – nun trennen sich die Wege. „Es war keine Entscheidung gegen den Trainer, sondern für das Team“, erklärt VC-Libero Markus Becker, der mit Kapitän Philipp Rumpf und Trainersohn René Steffens die Entscheidung des Teams dem Coach mitteilte.

Steffens war von der Entscheidung überrascht und hätte gerne weitergemacht, kann die Gründe aber nachvollziehen: „Es hat mir Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten – es ist eine tolle Truppe. Allerdings sind viele Dinge nicht mehr rund gelaufen.“ So mussten wegen Spielermangels Trainingseinheiten ausfallen, zudem stand Steffens bei einigen Spielen nur eine Rumpftruppe zur Verfügung. „Ab und an habe ich gedacht ,warum schmeißt Du nicht alles hin´, aber das ist nicht meine Mentalität“, erklärt Steffens, „zufriedenstellend war die Situation nicht, obwohl der Erfolg da war.“ In seinem ersten halben Jahr führte Steffens als Co-Trainer den VC an der Seite von Jann Habbinga zum Klassenerhalt, in den beiden folgenden Spielzeiten jeweils auf Rang fünf, wobei die Ratheimer die Hinrunde 2017/18 auf Rang zwei abschlossen und damit die beste Halbserie der Vereinsgeschichte spielten. „Ich bin davon überzeugt, dass mit ein bisschen mehr Einsatz im Training mehr drin gewesen wäre“, sagt Steffens.