Volleyball : Ratheim feiert ersten Saisonsieg

Volleyball Nach der deutlichen Pleite zum Auftakt gegen Bonn zeigt sich der VC Ratheim gegen die Solingen Volleys II verbessert. Starke Annahmen und eine gute Blockabwehr sichern den 3:1-Erfolg. Trotzdem bleibt Luft nach oben.

Nach der deutlichen 0:3-Auftakt-Niederlage gegen Bonn am vergangenen Wochenende stand der VC Ratheim gleich unter Zugzwang. Doch gegen die Solingen Volleys II gab es beim 3:1-Sieg im zweiten Spiel nun den ersten Saisonerfolg. Der VC brauchte allerdings etwas, um in den ersten Satz zu finden, nach einer verschlafenen Anfangszeit lagen die Solingen Volleys zunächst vorn. In der Mitte des Satzes wachten die Ratheimer jedoch auf, erzielten einige Punkte in Folge und konnten damit zwischenzeitlich ausgleichen. Dennoch blieb es spannend, da Solingen sich in der Folge wieder absetzen konnte und mit 23:19 in Führung ging. Den Gastgebern fehlten nur zwei Punkte zum Satzgewinn, doch mit einem enormen Schlussspurt drehte Ratheim den Satz und gewann mit 25:23.