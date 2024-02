Nach vier Pleiten VC Ratheim beendet seine Durststrecke

Die Landesligisten aus dem Kreis feiern dagegen eine bislang glanzvolle Saison. Der TuS Beeck steht mit 35 Punkten ganz oben in der Tabelle – und war bis zu diesem Spieltag auch noch ungeschlagen. Das Topspiel gegen ART Düsseldorf stellte den ersten Rückschlag in der gesamten Saison für die Beecker Pinguine dar: Gegen den Tabellenzweiten verloren die Damen aus Beeck knapp mit 2:3. Das wohl wichtigste Spiel der Saison musste der TuS krankheitsbedingt bereits angeschlagen beginnen. Das spiegelte sich im anfänglichen Chaos wider, sodass die ersten beiden Sätze an Düsseldorf gingen (12:25 und 22:25). Danach sammelte sich die Mannschaft jedoch und entschied die nächsten beiden Sätze für sich (25:21 und 25:17). Durch kleinere Fehler ging der letzte Satz an den Gegner (11:15), der damit aufholen konnte. Dennoch bleibt der TuS an der Tabellenspitze und möchte in den verbleibenden drei Spielen der Saison auch dort bleiben, um in die Verbandsliga aufzusteigen.