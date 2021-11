Volleyballer verlieren gegen KT Köln : Ungewohnte Annahmefehler leiten VC-Niederlage ein

Guter Block am Netz: Die beiden Ratheimer Florian Kowalski und Philipp Jantzen blocken einen Ball der KT Köln. Am Ende stand allerdings eine 1:3-Niederlage Foto: Nipko

Volleyball-Oberliga Die Ratheimer Volleyballer leisteten sich im Oberliga-Duell mit KT Köln ungewohnt viele Fehler bei der Ballannahme und unterlagen so am Ende mit 1:3-Sätzen. Für die Kölner war es der erste Sieg der Saison.

Von Kathrin Boehme

Ein angenehmer Gegner war die KT Köln wohl noch nie. Für die Oberliga-Volleyballer des VC Ratheim hat sich der gewohnte Eindruck am Wochenende abermals bestätigt, auch wenn die Mannschaft letztlich die meisten Fehler bei sich selbst suchen musste: Mit einem Ergebnis von 1:3 verlor der VC deutlich, für die KT Köln stellt der Sieg den ersten Erfolg in der bisherigen Spielzeit dar.

Dabei stimmen die Voraussetzungen auf dem Papier – die Ratheimer starteten mit Ausnahme der verletzten Spieler in kompletter Mannschaft und mit einem Sieg im Rücken, die KT Köln war gleichzeitig fast zur Hälfte neu besetzt und damit nicht mehr mit den Erfahrungen aus den vergangenen Aufeinandertreffen vergleichbar. Trotzdem kam der VC nicht ins Spiel: Im ersten Satz leistete sich die Mannschaft viele Annahmefehler, die sich durch das gesamte Duell ziehen sollten. Die Kölner gelangen schnell in Führung, erst zur Mitte des Satzes kam Ratheim etwas besser in die Partie, konnte den Satz zumindest noch ein wenig ausgeglichener gestalten und musste sich mit 23:25 nur knapp geschlagen geben.

Aber auch im zweiten Satz zeigte sich, dass der VC trotz einer starken Feldabwehr zu viele individuelle Fehler machte und nicht an die KT Köln herankam. Der Gegner machte zwar ebenfalls einige Fehler, die Ratheimer schafften es jedoch nicht, den Ball so auf das andere Feld zu spielen, um diese auszunutzen. Letztlich unterlag die Mannschaft den Kölnern mit 21:25. Im dritten Satz zeigte sich der VC schließlich doch noch von einer anderen Seite und baute einen starken Vorsprung aus, den die Mannschaft schließlich auch für sich behaupten konnte: Auch Köln gelangte merklich in die Enge und versuchte den Rückstand durch einige Spielerwechsel auszugleichen, was den VC allerdings nicht verunsichern konnte. Mit 25:16 gewannen die Ratheimer den dritten Satz.

Diesen Erfolg konnte die Mannschaft jedoch wiederum nicht halten: Im letzten Satz lief der VC erneut eher hinterher, leistete sich zu viele Annahmefehler und überließ so dem Gast aus Köln das Spiel. Kurzzeitig führten die Ratheimer zwar 11:10, die KT Köln zog daraufhin jedoch mit sechs Punkten Vorsprung weg und entschied die Runde am Ende mit 25:21 für sich. Für den VC Ratheim ist die Niederlage besonders frustrierend, weil der Sieg mit weniger Fehlern möglich gewesen wäre. „Wir hätten eigentlich gewinnen müssen, Köln war nicht so überragend, dass wir uns davon hätten einschüchtern lassen können“, erklärt VC-Libero Markus Becker, „Annahmefehler sind eigentlich untypisch für uns. Auf dem Oberliga-Niveau dürfen wir uns so etwas nicht erlauben“.