Zwei Niederlagen in Aufstiegsrelegation TuS Beeck verpasst Sprung zurück in Verbandsliga

Nach einer sehr kräftezehrenden Partie auswärts gegen Frechen – die die Relegation insgesamt für sich entschieden – musste der TuS Beeck schon am nächsten Tag das Heimspiel antreten. „Dass die beiden Spiele so knapp beisammen waren, hat uns natürlich auch nicht in die Karten gespielt“, so Boddart, „die Luft war raus und wir wussten nach der ersten Niederlage, dass wir nun drei Punkte holen müssen. Das hat den Druck weiter erhöht.“