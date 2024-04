TuS-Volleyballerinnen schaffen Aufstieg Beeck ist zurück in der Verbandsliga

Mit dem Aufstieg in die Verbandsliga kehrt der TuS Beeck zurück in die Liga, die er vor zwei Jahren verlassen mussten. Guido Roosen ist überzeugt, dass die Mannschaft in diese Spielklasse gehört: „Das Niveau ist definitiv gegeben. Und auch, wenn ist zu früh für konkrete Ziele für die nächste Saison ist, werden wir zumindest versuchen, in dieser Liga zu bleiben.“ Ein künftiger Gegner der Beckerinnen ist dabei das Frauentea, des TV 1848 aus Mönchengladbach.