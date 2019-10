Volleyball : Ein Duell mit vielen Fragezeichen

Foto: Laaser, Jürgen (jl) Der VC Ratheim (rote Trikots) bekommt es mit de, FCJ Köln II zu tun.

Volleyball: Am dritten Oberliga-Spieltag empfängt der VC Ratheim den FCJ Köln II in der heimischen Halle. Für die Kölner ist es der erste Auftritt in dieser Saison.

Nach den zwei furiosen Auftaktsiegen gegen den Verberger TV und Fortuna Bonn, die beide in der heimischen Sporthalle eingefahren worden sind, dürfen die Oberliga-Volleyballer des VC 99 Ratheim auch am dritten Spieltag dieser noch jungen Saison ein Heimspiel austragen. Am Sonntag gastiert um 16 Uhr der FCJ Köln II bei den Ratheimern am Parkhof.

Die Kölner Reserve hatte im vergangenen Jahr als Aufsteiger für Furore in der Liga gesorgt und ist gleich nach der ersten Spielzeit auf dem dritten Tabellenplatz gelandet. Überdies brachten die Domstädter den Ratheimern gleich zwei Niederlagen bei, sodass die Favoritenrolle eigentlich klar an den FCJ gehen sollte. „Junkersdorf könnte ein echter Prüfstein für uns sein“, sagt VC-Trainerin Hendrike Spaar. In dieser Saison steht bislang aber noch ein dickes Fragezeichen hinter den Junkersdorfern, haben sie doch bislang noch kein einziges Ligaspiel bestritten. Die Ratheimer haben vor dem anstehenden Duell also keinerlei Anhaltspunkt, wie die aktuelle Mannschaftsstärke der Kölner einzuschätzen ist. Alleine aufgrund der Ergebnisse der Vorsaison wird der VC aber definitiv gewarnt sein. Verstecken müssen sich die Ratheimer, die mit zwei Auftaktsiegen in die neue Spielzeit gestartet sind, aber keineswegs. „Der Spaß am Spiel und am Siegen sollte definitiv im Vordergrund stehen, dann kommt der Rest von alleine“, erklärt die Trainerin weiter, die nach dem Start mit der maximalen Punkteausbeute zu Bescheidenheit ausgerufen hatte.

Info

In der Volleyball-Landesliga bekommt es der Erkelenzer VV am Samstag um 15 Uhr in der heimischen Erka-Halle mit dem Haaner TV zu tun. Während die Erkelenzer ihre Pleite zum Auftakt gut verdaut haben und vor zwei Wochen mit einem Sieg aus Krefeld zurückkehrten, hat der TV noch gar keine Punkte auf dem Konto. In ihren Duellen gegen TSG Benrath und Spitzenreiter Tusa Düsseldorf ist ihnen bislang sogar ein eigener Satzgewinn verwehrt geblieben.