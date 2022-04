Analyse Die Saison des VC Ratheim : Zufrieden – trotz einiger Problemfelder

Eine Spielszene aus der Partie gegen den Meckenheimer SV, gegen den sich Ratheim trotz Niederlage gut schlug. Foto: Nipko

Volleyball Personelle Ausfälle, eine chronische Schwäche bei der Annahme: Dennoch hat Ratheim eine solide Saison gespielt. Zur neuen Spielzeit übernimmt ein neuer Trainer.

Hinter den Volleyballern des VC Ratheim liegt eine besondere Spielzeit, nicht nur aufgrund der Pandemie. Nach einer zuvor fast einjährigen Zwangspause musste die Mannschaft erst wieder in den Wettkampfmodus finden und ohne viel Spielpraxis in die Oberliga starten. Mit dem nun vierten Platz am Ende der Saison kann Ratheim daher zufrieden sein. Ein Rückblick.

So lief die Saison Die Spielzeit begann mit einer deutlichen 0:3-Pleite daheim gegen den späteren Meister, der SG Bonn-Mondorf-Vorgebirge. Eine Woche später folgte bei der Reserve der SolingenVolleys mit 3:1 der erste Saisonsieg, ehe es eine weitere Niederlage gegen Köln gab – gegen den am Ende fast abgestiegenen Gegner lieferten die Ratheimer die wohl schlechteste Saisonleistung ab und verloren 1:3. Die stärkste Phase hatte Ratheim zu Beginn der Rückrunde, als es gegen die SolingenVolleys (3:0), Köln (3:1) und TVA Hürth Volleyball III (3:0) drei Siege in Serie gab. Danach war der Druck eines möglichen Abstiegs verschwunden und die Mannschaft konnte die Saison in Ruhe zu Ende bringen. Der vierte Platz – sofern die SolingenVolleys ihr letztes Spiel nicht gewinnen – spiegelt für die Mannschaft die ausgeglichene Spielzeit daher exakt wider: Die Hälfte der Spiele verlor der VC, die andere Hälfte wurde gewonnen. „Wir hätten zu Beginn der Saison eigentlich genau mit dem vierten Platz gerechnet und konnten uns mit Blick auf den Saisonverlauf und all den Verletzungs- und Trainingsproblemen auch nicht mehr ausrechnen. Trotz allem haben wir uns letztlich gut verkauft, wenn wir unsere Schwierigkeiten in den Griff bekommen, dürften auch höhere Platzierungen möglich sein“, sagt Libero Markus Becker.

Info Die Saison des VC Ratheim in der Oberliga 1. Spieltag SG Bonn-Mondorf-Vorgebirge (Heim) 0:3 2. Spieltag SolingenVolleys II (Auswärts) 1:3 3. Spieltag KT 43 Köln (Heim) 1:3 4. Spieltag Verberger TV (Heim) 3:1 5. Spieltag TVA Hürth Volleyball III (Auswärts) 0:3 6. Spieltag Würselener SV (Heim) 0:3 7. Spieltag Meckenheimer SV (Auswärts) 3:1 8. Spieltag SolingenVolleys II (Heim) 3:0 9. Spieltag KT 43 Köln (Auswärts) 1:3 10. Spieltag TVA Hürth Volleyball III (Heim) 3:0 11. Spieltag SG Bonn-Mondorf-Vorgebirge (Auswärts) 3:0 12. Spieltag Würselener SV (Auswärts) 3:0 13. Spieltag Meckenheimer SV (Heim) 1:3 14. Spieltag Verberger TV (Auswärts) 2:3

Das lief gut Über die Saison hinweg konnte der VC regelmäßig zeigen, dass er auch bei starker Konkurrenz mithalten kann. Gegen die hochklassige Mannschaft vom Meckenheimer SV verlor der VC zwar in der Hin- und Rückrunde, hielt beide Male aber mit und bliebt selbst mit nur einer siebenköpfigen Truppe konkurrenzfähig. Die vielen Ausfälle hat die Mannschaft im Saisonverlauf größtenteils gut kompensieren können. Auch junge Spieler wie Oliver Wachtel kamen so zu regelmäßigen Einsätzen.

Das hatte besser laufen können Während der Saison sorgten zahlreiche krankheitsbedingte Spielverlegungen und -ausfälle sowie der organisatorische Aufwand von Kontaktnachverfolgung und Einlasskontrollen für Herausforderungen bei allen Mannschaften der Liga. Trotzdem muss der VC Ratheim auf einige Problemstellen zurückblicken, die nichts mit Corona zu tun hatten: die Annahme und der Aufschlag. Beides sorgte im gesamten Saisonverlauf für Frust aufseiten der Ratheimer, da durch diese Schwäche immer wieder Punkte und letztlich auch Spiele verschenkt wurden. Ein Thema bei so gut wie jeder Partie waren auch die personellen Probleme des VC: Fast durchgehend konnte die Mannschaft vor dem Spiel nicht sicher sagen, ob sie eine wettkampffähige Gruppe aufstellen kann. Gerade zum Ende der Saison hatten viele Spieler mit Verletzungen zu kämpfen. Dazu ließ die Beteiligung bei den Wettkämpfen wie auch beim Training oft zu wünschen übrig. Mindestens eine der beiden Trainingseinheiten in der Woche musste zudem ohne Trainer Markus Jahns organisiert werden.