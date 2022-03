VC Ratheim in der Oberliga : Ohne Druck nach Bonn

Volleyball-Oberliga Beim Tabellenführer SG Bonn-Mondorf-Vorgebirge kann der VC Ratheim am Wochenende in der Oberliga nur überraschen. Selbst eine dünne Personaldecke macht Libero Markus Becker nichts aus.

Während am vergangenen Wochenende der souveräne 3:0-Pflichtsieg gegen die dritte Mannschaft des TVA Hürth Volleyball gelang, steht der VC Ratheim nun vor einer ganz anderen Aufgabe: Das Team muss beim Spitzenreiter SG Bonn-Mondorf-Vorgebirge antreten. Der Gegner hat bislang bei allen Spielen der Saison drei Punkte erzielt und spielt damit nur auf dem Papier in derselben Liga wie restlichen Mannschaften in der Oberliga. Das Leistungsniveau bei Bonn ist deutlich höher.

Der VC Ratheim erhebt daher keinerlei Anspruch auf einen Vergleich mit dem erfolgreichen Spiel gegen Hürth am vergangenen Wochenende, sondern geht die Partie ebenso entspannt wie selbstbewusst an. „Wir wollen Bonn einfach so lange wie möglich ärgern und dabei Spaß und Spielfreude an den Tag legen“, sagt Libero Markus Becker. Da sich die Mannschaft auf einen starken Gegner einstellt, rechnet niemand mit vielen Punkten. Eine Niederlage scheint wahrscheinlich – und das würde die Laune des VC nicht trüben. „Wir werden aber den Kopf nicht in den Sand stecken: Wer weiß, was passieren kann, wenn wir einen guten Tag haben und Bonn einen schlechten – wir werden sehen, was wir machen können.“