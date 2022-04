Volleyball-Oberliga : VC Ratheim gewinnt am letzten Spieltag im Tiebreak-Krimi

Volleyball-Oberliga Der VC Ratheim verabschiedet sich mit einem knappen 3:2-Erfolg über den Verberger TV in die Sommerpause der Volleyball-Oberliga. Für den Gegner ging es in der Partie noch um den Klassenerhalt.

Der VC Ratheim hat sich mit einem packenden Spiel in die Saisonpause verabschiedet: Gegen den Verberger TV gab es am letzten Spieltag der Oberliga einen 3:2-Erfolg. Tabellarisch ging es für Ratheim um nichts mehr, da der vierte Tabellenplatz bereits zuvor sicher war. Da aber Verberg noch um den Klassenerhalt spielte, bekam die Partie ihre nötige Brisanz.

Personell hatte der VC vor Beginn des Spiels mit einigen Problemen zu kämpfen. Glücklicherweise hatten sich aus VC-Sicht aber alle corona-infizierten Akteure rechtzeitig vor dem Spiel freitesten können und Oliver Wachtel nahm als zweiter Zuspieler teil, sodass Ratheim letztlich mit zehn Spielern anreisen konnte. Libero Markus Becker war trotz Schulterproblemen dabei und sorgte so für mehr Stabilität in der Annahme. Dennoch ging der bessere Start in das Spiel an den Verberger TV: Ratheim schaffte es kaum, Punkte zu machen, und vergab gleich sieben Aufschläge, wodurch der erste Satz letztendlich mit 21:25 verloren ging.