Volleyball-Oberliga : VC Ratheim freut sich auf Höhepunkt zum Jahresabschluss

Der VC Ratheim trifft am Sonntag auf den Würselener SV. Foto: Nipko

Volleyball-Oberliga Die Ratheimer Volleyballer empfangen am letzten Spieltag des Jahres den Würselener SV in der Oberliga. Gegen den SV verliefen die Partien in der Vergangenheit stets hitzig und eng. Für Sonntag könnte der VC allerdings leicht im Vorteil sein.

Von Kathrin Boehme

Für den VC Ratheim steht am Sonntag ein Höhepunkt der Saison auf dem Spielplan: Die vergangenen Duelle gegen den Würselener SV verliefen meist hitzig und wurden erst im letzten Satz entschieden. Aus diesen Erfahrungen stellen sich die Oberliga-Volleyballer auf ein hartes Spiel ein – dennoch rechnet sich der VC Chancen aus.

Wie beim vergangenen Spieltag in Hürth ist die Mannschaft voll besetzt, womit Trainer Markus Jahns viele Auswechselmöglichkeiten zur Verfügung hat. Auch Kapitän Philipp Rumpf kann mit jedem Wettkampf mehr leisten, was zuvor verletzungsbedingt nicht möglich war. Mit dem 3:0-Erfolg gegen Hürth im Rücken wissen die Ratheimer, was sie können, auch wenn gegen die erfahrene Mannschaft aus Würselen vermutlich eine erneute Leistungssteigerung nötig ist, um etwas Zählbares einfahren zu können. Der SV besteht aus vielen sehr guten Einzelspielern, die beim Zusammenschluss der jeweiligen Mannschaften aus Stolberg und Würselen vor fünf Jahren zu einem Verein geformt wurden und teilweise auch Erfahrung aus der Regionalliga mitbringen.

Das Training unter der Woche hat der VC daher genutzt, um weiter an den bekannten Problemen wie der holprigen Annahme zu arbeiten und die Fehlerquote insgesamt zu verringern. Das hatte sich schon beim Spiel gegen Hürth als entscheidender Faktor herausgestellt. Gleichzeitig liefert möglicherweise der Würselener SV selbst die Trumpfkarte für Ratheim: Denn die Mannschaft hat den VC im Vorfeld um eine Spielverlegung gebeten, da einige Spieler am Sonntag nicht teilnehmen können. Da allerdings kein Alternativtermin möglich war, findet der Wettkampf nun doch zum regulären Spieltermin statt, womit der SV eventuell mit einer kleineren Truppe anreisen wird.