VC Ratheim verliert in Volleyball-Oberliga : Bedenklicher Rückfall in alte Muster

Mit Wucht durch den Würselen-Block: Philipp Rumpf (r.) punktet für Ratheim. Im dritten Satz musste der Kapitän verletzungsbedingt vom Feld. Foto: Nipko

Volleyball-Oberliga Das Annahmespiel war in dieser Saison bislang das große Manko bei den Volleyballern vom VC Ratheim. In den vergangenen Oberliga-Spielen schien die Mannschaft in diesem Bereich deutliche Fortschritte gemacht zu haben, bei der 0:3-Heimpleite gegen den Würselener SV war es aber erneut die große Schwachstelle.

An der Unterstützung in der Sporthalle Am Parkhof hat es in jedem Fall nicht gelegen, dass der VC Ratheim sein Heimspiel gegen den Würselener SV mit 0:3 (23:25, 15:25, 22:25) verloren hat. Die Bezirksliga-Fußballer des SV Helpenstein, die sich bereits in der Winterpause befinden, waren am Sonntag vor Ort, um den VC lautstark anzufeuern. „Die Helpensteiner waren fast mit dem gesamten Kader da und haben mit Trommeln Stimmung gemacht“, sagt Ratheims Libero Markus Becker, der viele Helpensteiner Fußballer persönlich gut kennt und dessen Sohn beim SV in der Jugend spielt.

Leider führte der gute Support in der Halle nicht zu einem guten Auftritt auf dem Feld. „Es war sicherlich eine der schlechtesten Saisonleistungen von uns“, merkt Becker kritisch an. Dabei offenbarten die Ratheimer erneut eine große Schwachstelle, die sich wie ein roter Faden bereits durch die gesamte Saison zieht – die Ballannahme. An den vergangenen beiden Spieltagen – beim 3:1 gegen den Verberger TV und dem 3:0 über den TVA Hürth Volleyball III – wirkte es, als hätte der VC die Probleme im Annahmespiel in den Griff bekommen. „Wir hatten uns eigentlich die Sicherheit in diesem Bereich geholt. Doch nun hatten wir wieder große Probleme bei der Annahme. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das so ist“, sagt Becker.

Von Beginn an lagen die Ratheimer im ersten Satz mit fünf oder sechs Punkten zurück, kämpften sich allerdings zurück und gingen sogar kurzzeitig selbst in Führung. Den kurzen Aufschwung im ersten Satz konnten die Hausherren allerdings nicht für sich nutzen und unterlagen Würselen mit 23:25 knapp. „Der zweite Satz war dann eine absolute Katastrophe. Die Menge an Fehlern war frustrierend und wir hätten uns nicht beschweren können, wenn das Ergebnis noch deutlicher ausgefallen wäre“, so Becker. Am Ende ging der zweite Satz mit 15:25 – aus VC-Sicht – an den Gegner.

Im dritten Satz musste dann auch noch Kapitän Philipp Rumpf, der in dieser Saison lange verletzungsbedingt ausfiel, aus dem Spiel und fehlte dem Team mit seiner Erfahrung. Als Zuspieler am Netz sammelte dafür der 14-jährige Oliver Wachtel weitere Oberliga-Minuten. Und die Ratheimer gestalteten diesen Satz wieder etwas ausgeglichener, verbauten sich einen Erfolg aber erneut durch eine schlechte Annahmeserie. „Wenn die Annahme nicht zum Zuspieler ans Netz kommt, und er sich von seiner Position lösen muss, um den Ball zu verarbeiten, dann ist man in seinem Angriffsspiel extrem limitiert und der Gegner kann sich schnell darauf einstellen“, so Becker. „Schnelle Angriffe durch die Mitte sind so gar nicht mehr möglich. Und das reicht auf diesem Niveau dann leider nicht aus.“ Mit 22:25 unterlag der VC auch im dritten Satz gegen den Würselner SV.