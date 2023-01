Oberligist unterliegt erneut VC Ratheim dreht das Spiel und steht trotzdem als Verlierer da

as Ergebnis von 25:18 hätte so fast noch höher ausfallen können. Und auch im entscheidenden Tiebreak startete der VC auf dem Niveau des vierten Satzes: Umso ärgerlicher war es, dass die Mannschaft nach dem Seitenwechsel vier Punkte in Folge abgeben musste. Die Führung von 8:6 war damit schnell vergessen. Für Markus Becker ist es auch möglich, dass der Gegner dadurch neue Energie bekommen habe: „Hürth hatte die Niederlage schon eher akzeptiert, so wirkte es zumindest im Spiel. Nach der Punkteserie war für sie aber klar, dass da noch was geht“.