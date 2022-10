Dritte Niederlage in Serie : Stotterstart des VC Ratheim hält an

Ein Punkt für den VC Ratheim. Am Ende musste sich der VC allerdings dem TVA Hürth geschlagen geben. Foto: Nipko

Volleyball Im dritten Spiel der Saison kämpft sich der VC Ratheim immerhin in die Tiebreak – verliert am Ende allerdings auch gegen den TVA Hürth. Ohne Sieg steht der VC am Tabellenende.

Für den VC Ratheim greifen die Zahnräder noch immer nicht ineinander: Auch am 3. Spieltag in der Oberliga gab es für die Mannschaft eine Niederlage – die dritte in Folge. An fehlender Unterstützung kann das Ergebnis allerdings nicht gelegen haben, da ein Teil der befreundeten Fußballmannschaft des SV Helpenstein samt großem Banner zum Heimspiel kam. Mit einem Sieg konnte sich der VC allerdings nicht für die Unterstützung bedanken. Den Zuschauern wurde trotzdem ein Spiel mit höchster Spannung geboten, in dem jeder Satz umkämpft war: Der TVA Hürth Volleyball setzte sich schließlich knapp mit 3:2-Sätzen durch (21:25, 25:22, 25:23, 22:25 und 13:15).

Für VC-Kapitän und Libero Markus Becker lag das schwache Abschneiden mal wieder an der Leistung der Ratheimer selbst: „Hürth hat nicht schlecht gespielt, aber an einem normalen Tag hätten wir sicher deutlich gewonnen und nicht so viele Probleme mit dem Gegner gehabt.“ Die Mannschaft aus Hürth sei viel näher an der Leistungsgrenze gewesen als der VC, merkte Becker an. In vielen Sätzen bliebt das Spiel der Ratheimer inkonstant: Zwar zeigte der VC phasenweise eine gute Leistung, allerdings leistete sich die Mannschaft auch immer wieder Unkonzentriertheit.

„Damit haben wir manchmal sechs oder sieben Punkte verschenkt, was uns auf diesem Niveau einfach nicht passieren darf. Dass wir so inkonstant spielen, ist aktuell wohl unser größtes Problem: Wenn da endlich einmal der Knoten platzt, sehe ich uns in einer Topleistung, mit der wir auch eine Siegesserie starten würden”, sagt Becker. Er selbst beurteilte seine Leistung gegen Hürth ebenfalls selbstkritisch: „Ich hatte einen schlechten Tag in der Annahme und hätte stabiler stehen müssen, wodurch viel von unserer Niederlage wohl auch auf mich zurückzuführen ist.“

Die Mannschaft wechselte sich während des Spiels munter durch: Jan Piezko stand die Hälfte der Zeit auf der Position des Zuspielers, auf der er eigentlich weniger spielte, aber nun vermutlich öfter übernimmt, sodass der VC auch einen zweiten Zuspieler vorweisen kann. Auch wenn Piezko nach drei Jahren Pause erst wieder in die Aufgaben dieser Position hereinwachsen muss, ist Becker zuversichtlich mit Blick auf die nächsten Spiele: „Jan hat früher so lange auf dieser Position gespielt, dass er schon gezeigt hat, wie gut er die Partie lesen und lenken kann.“