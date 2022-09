VC Ratheim kassiert in der Oberliga die zweite Pleite : Eine Niederlage gegen die eigene Stimmungslage

Der VC Ratheim hat in der Oberliga seine zweite Pleite kassiert. Foto: Nipko

Volleyball Wenn der VC Ratheim während des Spiels in ein Stimmungstief kommt, schafft es das Team nur schwer wieder heraus. Das haben die Volleyballer bei der 1:3-Niederlage am Samstag gegen die Rhein-Sieg Volleys Much und Buisdorf II erneut erleben müssen.

Nachdem die Motivation und Spielfreude während der Saisonvorbereitung förmlich an der Decke stand, ist die Stimmung beim VC Ratheim am Wochenende auf Null gesunken. Die Volleyballer haben eine denkbar schwache Leistung gezeigt und das Spiel gegen die Rhein-Sieg Volleys Much und Buisdorf II mit 1:3 verloren. Es war die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

Die gegnerische Mannschaft ist – wie der Name schon erkennen lässt – neu zusammengewürfelt worden, sodass Ratheim zwar einige Spieler aus der Mondorfer Mannschaft wiedererkannte, ansonsten aber auf eine neue Truppe stieß. Daran habe die Niederlage aber nicht gelegen, betont VC-Kapitän Markus Becker:

„Wir sind in jedem Satz hinterhergelaufen. Vom Anfang bis zum Ende hatte ich das Gefühl, dass wir nicht richtig wach sind“. Hätten die Ratheimer nur 80 Prozent ihres Potenzials gezeigt, wäre das Spiel laut Becker sicher anders ausgegangen. Die Mannschaft trat wie beim Spiel gegen Köln in der letzten Woche fast in Bestbesetzung an. Lediglich Jens Laibach und Frederik Philippen mussten im Mittelblock aushelfen. „Unsere schwache Leistung lag aber nicht an irgendeinem einzelnen Spieler, in allen Mannschaftsteilen hatten wir Probleme“, erklärt Becker.

In der Annahme schwankte der VC so immer wieder, im Block gab es einige Fehlpositionen und das Zuspiel war für den Gegner sehr vorhersehbar. Bei drei verlorenen Sätzen (24:26, 18:25 und 18:25) schaffte Ratheim immerhin einen Sieg mit 25:23 im dritten Satz. „Wir haben dort fünf Prozent mehr Leistung als in den anderen Sätzen gezeigt und hatten ein paar gute Aufschlagserien“, sagt Markus Becker. „In allen anderen Runden kamen wir daran aber nicht einmal mehr annährend heran“.

Ein Problem für den VC Ratheim sei wie so oft auch die mangelnde Stimmung: Ratheim lebe vom Miteinander und schaffe es daher nur selten, aus einem Stimmungstief herauszukommen, wenn das Spiel schlecht läuft. „Wir werden das nicht totschweigen und daran arbeiten. Wir haben uns angewöhnt, bei unserem Training auch immer das letzte Spiel Revue passieren zu lassen und das nutzen, um über unsere schwache Leistung zu diskutieren“, so Becker.

Im nächsten Spiel möchte der VC daher unbedingt drei Punkte erreichen und blickt nach vorne: Beim Heimspiel gegen die TVA Hürth Volleyball II ist zumindest in den Zuschauerreihen wieder beste Stimmung garantiert, da die befreundete Fußballmannschaft des SV Helpenstein ihr Kommen angekündigt hat. Nachdem Ratheim bei deren letzten Besuch nur eine Niederlage vorweisen konnte, ist der Wunsch nach einem starken Auftritt mit drei Punkten nun umso größer.

Die Volleyballerinnen des TuS Beeck blicken auf eine anstrengende Woche zurück: Gleich zwei Spiele fanden für die Damen in der Landesliga statt. Nach dem perfekten Saisonstart in der Landesliga am vorletzten Wochenende trat die Mannschaft nur zwei Tage später wieder vor das Netz und empfing die SG SV Rosellen/DJK Rheinkraft Neuss. Der Gegner erwies sich als erwartungsgemäß starke Gruppe und ließ die Beeckerinnen mit einer 1:3-Niederlage zurück. Nach einem knappen ersten Satz (22:25) und zwei durchkämpften weiteren Sätzen (16:25 und 25:17) gestalteten die „Beecker Pinguine“ das Spiel aber als sehr spannend und machte es Neuss mit einem 23:25 auch in der letzten Runde nicht einfach.