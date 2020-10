Volleyball : Oberliga-Spitzenreiter hat drei weitere Punkte im Visier

Im Angriffsmodus: Der VC Ratheim (hier auf der rechten Spielfeldhälfte) will den vierten Sieg im vierten Saisonspiel (Archivbild). Foto: Nipko

Volleyball Der Oberliga-Tabellenführer VC Ratheim trifft auf das letztjährige Schlusslicht KT Köln. Die Mannschaft will ihren starken Saisonstart mit einem weiteren Sieg krönen.

Für einen perfekten Saisonauftakt steht dem VC Ratheim nicht mehr viel im Wege: Die Volleyballer haben nach drei Spielen drei Siege zu verbuchen und stehen damit an der Spitze der Oberliga. Bevor es in die regulär vierwöchige Spielpause geht, wollen die Ratheimer erneut drei Punkte gegen die KT Köln mitnehmen und dem Beginn der noch jungen Saison die Krone aufsetzen.

Die Mannschaft sieht dem Spiel trotz des zuletzt sehr knappen Sieges gegen den Würselner SV optimistisch entgegen: Die KT Köln wäre in der vergangenen Saison eigentlich als Tabellenletzter abgestiegen, konnte sich durch die Corona-Regelungen jedoch in der Liga halten. Aber auch in der aktuellen Spielzeit liefert die KT mit nur zwei erspielten Punkten den Ratheimer Volleyballern allen Grund, sich als klarer Favorit zu sehen.