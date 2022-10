Ergebniskrise – oder mehr? : So bewertet VC Ratheims Coach Bob Vaessen den Fehlstart

Bislang setzt es für den VC Ratheim in dieser Saison bereits drei Niederlagen, unter anderem im Heimspiel gegen den MTV Köln. Dabei hatte sich das Team für die Oberliga sehr viel vorgenommen. Foto: Nipko

Volleyball-Oberliga Der VC Ratheim ist mit drei Pleiten in die Saison gestartet. Dabei wollte der Verein in der Oberliga um die Meisterschaft mitspielen. Trainer Bob Vaessen ist weiterhin vom Potenzial der Mannschaft überzeugt. Doch das muss der VC nun auch konstant beweisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kathrin Boehme

Den Saisonstart hat sich der VC Ratheim definitiv anders vorgestellt: Nach drei Spieltagen stehen die Volleyballer mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz in der Oberliga. Dabei hatte sich der Klub durchaus ambitionierte Ziele gesetzt – sogar in Richtung Meisterschaft schaute Neu-Trainer Bob Vaessen. „Natürlich müssen wir dann erst mal sehen, ob wir das schaffen. Aber wir werden die Saison nicht mit dem Gedanken starten, dass ein dritter oder vierter Platz schon in Ordnung wäre“, sagte er vor Saisonstart. Diese Ambitionen scheinen nun allerdings in weite Ferne gerückt zu sein.

VC-Coach Bob Vaessen. Foto: Nipko

Der VC selbst will allerdings nicht von falschen Versprechungen reden: Auch wenn der Start in die Saison punktemäßig völlig danebenging, seien die Spiele selbst anders zu bewerten. Trainer Bob Vaessen ist – wie auch VC-Kapitän Markus Becker – nicht unzufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Für Vaessen steht fest, dass das Potenzial der Gruppe nach wie vor hoch ist: „Natürlich verliefen die letzten Spiele nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Trotzdem bin ich noch immer davon überzeugt, dass wir es weit bringen können und sehe, wie stark unsere Mannschaft ist.“

Zwar sei das ursprüngliche Ziel des Meistertitels nun schwieriger zu erreichen, aber auf einem der obersten Tabellenränge sei der VC dennoch sicher zu sehen, ist der Trainer überzeugt. „Falls wir nicht dieses Jahr den ersten Platz erreichen, dann vielleicht im nächsten: Wir werden langfristig eine Veränderung sehen und unser Potenzial ausschöpfen können“, so Vaessen.

Auf dem Papier bleibt trotz dieser hohen Ziele allerdings vorerst nur die unerwartet schwache Ausbeute der Ratheimer nach drei Spielen. Vaessen sieht für die Niederlagen verschiedene Aspekte verantwortlich. Die Oberliga sei unter anderem so stark wie nie – viele der gegnerischen Mannschaften, darunter auch der MTV Köln und den Rhein-Sieg Volleys, gegen die der VC zuletzt verlor, haben Akteure mit Bundesligaerfahrung in der Mannschaft. Diese spielen auf einem hochklassigen Niveau. An diese Wucht der Gegner müsse sich der VC erst einmal gewöhnen.

Mit Blick auf das Spiel gegen Hürth (2:3), das Ratheim sicher hätte gewinnen müssen, sagt Bob Vaessen außerdem, dass die Motivation der Mannschaft selbst nicht durchgehend stimmte. „Wir lassen zwar generell nicht den Kopf hängen, aber wir dürfen uns während eines Spiels nicht von einem Rückstand herunterziehen lassen“, sagt er. Auch Kapitän Markus Becker hat das zu schnell schwindende Selbstvertrauen des VC bereits bemängelt.

In vielen Sätzen blieb das Spiel der Ratheimer inkonstant: Zwar zeigte der VC phasenweise eine gute Leistung, allerdings leistete sich die Mannschaft auch immer wieder Unkonzentriertheiten. „Damit haben wir manchmal sechs oder sieben Punkte verschenkt, was uns auf diesem Niveau einfach nicht passieren darf. Dass wir so inkonstant spielen, ist aktuell wohl unser größtes Problem: Wenn da endlich einmal der Knoten platzt, sehe ich uns in einer Topleistung, mit der wir auch eine Siegesserie starten würden”, sagte Becker nach der Niederlage gegen Hürth.

Gleichzeitig zeigt Ratheim noch immer die altbekannten Schwächen in der Annahme und im Zuspiel. In diesen Bereichen könnte der Mannschaft jedoch die lange Trainingszeit in der Herbstpause helfen: Zwischen dem vergangenen und dem kommenden Spiel des VC in der Oberliga liegen zwei Wochen, in denen die Ratheimer zu Stabilität finden wollen.