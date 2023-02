Oberligist steckt tief im Abstiegskampf Ratheim verliert gegen KT Köln am Grünen Tisch

Die dadurch gewonnene Selbstsicherheit der Mannschaft hielt allerdings nicht lange an: Im zweiten Satz lief bei den Ratheimern nicht mehr viel und Köln schaffte es, sich auf die Spielweise des Gegners einzustellen. Wo der VC Ratheim zuvor noch auf die Mitte gespielt hatte, stand Köln nun sicher im Block und ließ weniger Aktionen zu. Die KT nahm auch Libero Markus Becker bewusst aus der Annahme heraus, um Ratheim zu schwächen. Aber auch der VC selbst machte erneut zu viele Fehler, was sich auch durch die letzten beiden Sätzen zog. „Ich weiß nicht, was da immer wieder passiert. Vielleicht geht das Kopfkino an und das Selbstbewusstsein schwindet nach zwei oder drei schlechten Aktionen? Lassen wir uns in eine Art Lethargie drängen? In einigen Momenten konnten wir uns noch aufraffen, aber alle Sätze gingen klar an Köln“, sagt Becker.