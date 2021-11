Volleyballer des VC Ratheim gewinnen Heimspiel : Rumpf-Comeback leitet die Wende ein

Volleyball-Oberliga Lange tat sich Volleyball-Oberligist VC Ratheim gegen das Schlusslicht Verberger TV schwer, offenbarte erneut Schwächen beim Annahmespiel. Das Comeback von Kapitän Philipp Rumpf sorgte aber wohl für den entscheidenden Impuls im Team.

Der Start des zweiten Satzes knüpfte an diese Leistung zunächst an und Verberg ging mit fünf Punkten in Führung. Mit der Einwechslung von Philipp Rumpf änderte sich das Spiel aber gänzlich: Ob es an der intelligenten Spielweise oder der mentalen Stütze lag, die der Mannschaftskapitän wieder zurückbrachte, die Ratheimer verbesserten sich deutlich. Mit einer stabileren Annahme und einer selbstbewussteren Feldabwehr drehte sich das Spiel und die vorherigen Fehler konnten wettgemacht werden. Mit 25:22 gewann der VC den zweiten Satz zwar nur knapp, das Momentum lag nun aber auf Seiten der Ratheimer, die den Gegner durch dieses Comeback – mit dem wohl die wenigsten noch gerechnet hatten – aus der Bahn warfen.