Volleyball-Oberliga : Rumpf führt Ratheim zum Sieg

Erfolgsgarant: Mit einer Angabenserie beendete Ratheims Kapitän Philipp Rumpf, hier in einer Angriffssituation gegen Köln, die Partie in Solingen. Foto: nipko. Foto: Nipko

Volleyball Der Oberligist VC Ratheim startet mit einem 3:0-Sieg gegen schwache Solinger in das neue Jahr und rundet damit gleichzeitig die Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis ab.

Nach nur zwei Trainingseinheiten während der Weihnachtsferien hätte der Auftakt in das neue Jahr auch deutlich anders aussehen können, das Glück lag aber auf Seiten des VC Ratheim. Mit einem 3:0 bei den SolingenVolleys II startete er in den zweiten Saisonteil. Die Oberligisten ließen sich die Pause nicht anmerken, wobei aber auch die Leistung des Gegners zum Erfolg der Ratheimer verhalf: Die SolingenVolleys II spielten auch nach eigener Einschätzung schwach und gaben vor allem die ersten zwei Sätze an den VC ab, der sich beide Male die Gelegenheit zu punkten nicht nehmen ließ und so deutlich vorne lag. Die Durchgänge gingen mit 25:15 und 25:18 an den Gast.