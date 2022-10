Niederlage verschärft sportliche Krise : Verpuffte Aufbruchstimmung beim VC Ratheim

Der VC Ratheim befinden sich nach vier Niederlagen zum Saisonstart in einer schwierigen sportlichen Situation. Foto: Nipko

Volleyball-Oberliga Zwei trainingsintensive Wochen sollten den VC Ratheim in der Oberliga zurück in die Spur führen. Stattdessen setze es nun eine deutlich 0:3-Niederlage gegen Köln.

Nach zwei Wochen Trainingsarbeit sollte es beim VC Ratheim nun besser laufen in der Liga. Der Optimismus vor der Partie gegen die KT Köln war groß – doch am Ende setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage. Es war die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel. Auf der Suche nach Gründen für die bisher erfolglose Saison ist auch VC-Kapitän Markus Becker zunehmend ratlos: „Unsere Trainingseinheiten sind gut, unsere Taktik stimmt und die Ansagen von unserem Trainer Bob Vaessen sind richtig. Aber mal wieder war unser Fokus im Spiel nicht da, durch die gesamte Mannschaft hinweg fehlte einfach grundlegend die Konzentration.“

Dieses Grundproblem bestimmte bisher alle Partien der Saison und sorgt bei den Ratheimern für immer größere Ernüchterung. Noch immer ist sich der VC einig, dass das Potenzial da sei und die Mannschaft spielerisch locker mit den Gegnern mithalten könne. Dennoch hatte die KT Köln über das gesamte Spiel hinweg keinerlei Probleme, den VC auszuspielen: Bis auf eine kurze Phase im letzten Satz lagen die Kölner durchgehend in Führung und mussten sich nicht einmal anstrengen, um die Partie mit 25:15, 25:16 und 25:19 sicher nach Hause zu holen.

Der SC Kapellen steckt jetzt ganz tief in der Krise

Fußball-Landesliga : Der SC Kapellen steckt jetzt ganz tief in der Krise

„Wir haben noch immer ein paar personelle Probleme wie auf der Mittelblockerposition, aber das ist nicht der entscheidende Punkt“, versucht Becker die Leistung der Ratheimer zu erklären, „wir sehen auch, dass wir uns im Training verbessern und spielerisch in sehr guter Form sind. Nur am Spieltag selbst fallen wir jedes Mal in einen unkonzentrierten Modus zurück und sind nicht da: Es ist ein großes Kopfproblem.“