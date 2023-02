Nach erneuter Pleite in der Oberliga Der Abstieg des VC Ratheim rück immer näher

Volleyball-Oberliga · Nach einer erneuten 0:3-Niederlage gegen den Würselener SV schwindet beim VC Ratheim die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Volleyball-Oberliga. Nun müssen in den verbliebenen zwei Spielen dringend Siege her, um noch eine Chance im Abstiegskampf zu haben.

20.02.2023, 15:06 Uhr

Coach Bob Vaessen (M.) und den Spielern des VC Ratheim droht der Abstieg aus der Volleyball-Oberliga. Foto: Nipko

Von Kathrin Boehme