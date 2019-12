Volleyball-Oberliga : Ärgerliche Niederlage für Ratheim

Volleyball Der VC Ratheim leistete sich in eigener Halle gegen Bayer Wuppertal zu viele Fehler und musste sich 2:3 geschlagen geben. Der erhoffte erfolgreiche Jahresabschluss ging so für den Oberligisten gründlich daneben.

„Ein Spielverlauf wie gegen Wuppertal zeigt sich schon in unserer gesamten Saison: Wir sind in der Lage, die Sätze zu gewinnen und spielen auf einem guten Niveau, es gibt aber immer wieder Phasen, in denen wir zu viele Fehler machen und zu spät darauf reagieren“, sagte VC-Trainerin Hendrike Spaar. Auch ein 3:1-Sieg wäre möglich gewesen. So geht die Mannschaft mit einer Niederlage in die Winterpause. Damit der Spaß am Spiel zum Jahresabschluss allerdings noch einmal im Vordergrund steht, veranstaltet der VC vor den Feiertagen ein Weihnachtstraining – so kann die Motivation auf das nächste Spiel Mitte Januar wieder wachsen.