Volleyball : Kartenspiel brachte Jahns den Trainerjob in Ratheim

Markus Jahns (l.) coacht wieder den VC 99 Ratheim. Foto: Nipko/NIPKO (ARCHIV)

Hückelhoven Schon 2001 und 2014 übernahm er die Rolle als Cheftrainer, nun kehrt er zum dritten Mal zum Volleyball-Oberligisten zurück. Der Coach des VC Ratheim, Markus Jahns, erklärt, wie es zu seinem Comeback kam.

Ein Trainerwechsel bedeutet meist eine große Veränderung für einen Verein. Beim VC Ratheim ist das anders. Markus Jahns, der neue Trainer des Volleyball-Oberligisten, ist gleichzeitig auch der alte.

Von 2001 an begleitete Jahns den Verein acht Jahre lang und führte die Volleyballer von der Kreis- bis in die Oberliga. „Als ich zum ersten Mal in Ratheim trainiert habe, standen die Jungs noch auf dem letzten Platz. Am Ende der Saison sind wir aufgestiegen, verloren nur zwei Spiele“, erinnert sich Jahns an die schnellen Erfolge mit der Mannschaft, die erst einmal eine werden musste. „Mir ist wichtig, dass alle Spielanteile bekommen, denn nur so können sich die Schwächeren verbessern und sich eine echte Mannschaft bilden.“

Als die Ratheimer 2014 wieder einen Trainer suchten, sprang Jahns für knapp zwei Jahre erneut ein und erlebte in der ersten Saison nur eine Niederlage und verbuchte den ersten Platz in der Liga. „Da hat einfach alles gepasst“, fasst er zusammen. Verfolgt hat er die Erfolge des Teams seitdem immer und ist mit den Spielern in Kontakt geblieben.

So erfuhr Jahns beim gemeinsamen Kartenspielen im Mai, dass der VC auf der Suche nach einem neuen Trainer war. Für einen anderen Verein hätte Jahns die Rolle nicht übernommen: „Ich kenne die meisten Jungs seit 20 Jahren und bin den Ratheimern daher sehr verbunden – ich weiß, was ich an der Mannschaft habe“.

Ein paar Bedingungen brachte er dennoch ein, um die bisherige Trainerin Hendrike Spaar, die sich aufgrund der Geburt ihrer Tochter und eines neuen Berufs zurückstellt, zu ersetzen. Aus gesundheitlichen Gründen findet ein gemeinsames Training so nur einmal in der Woche statt, ein zweites Training wollen die Volleyballer selbst organisieren.

Auch wenn Jahns sich auf die Mannschaft freut, ist für ihn klar, dass dieses Mal nicht sein Privatleben dem Volleyball hinten angestellt wird, sondern umgekehrt.