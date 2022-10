Volleyball-Teams erleben packendes Wochenende : Knappe Partien beim TuS Beeck und dem Erkelenzer VV

Volleyball Der Erkelenzer VV und der TuS Beeck haben am Wochenende jeweils einen packenden Spieltag in ihren Volleyball-Ligen verlebt. Während die Beecker Damen ihr Spiel gewinnen konnten, haben die Herren des EVV die erste Pleite eingesteckt.

In der Landesliga haben die Herren des Erkelenzer VV ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Nach drei Siegen in Folge schaffte es die SG Aachen II, der Mannschaft einen kleinen Dämpfer zu verpassen. Bei dem Top-Spiel kamen jedoch Spieler wie Zuschauer gleichermaßen auf ihre Kosten: In einer denkbar knappen Partie gelang es dem Gegner erst im Tiebreak, die Erkelenzer zu übertrumpfen.