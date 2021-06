Vereine im Kreis Heinsberg : Volleyballklubs wechseln zur Vorbereitung auf den Sandplatz

Volleyball Beachvolleyball-Turniere sind in Pandemie-Zeiten derzeit besonders gefragt – auch bei Mannschaften, die eigentlich nur in der Halle aktiv sind.

Acht Monate mussten die Aktiven in Volleyball-Vereinen warten, um wieder mit mehr als einer weiteren Person am Netz stehen zu können. Dass der Sport nun wieder Fahrt aufnimmt, ist vor allem der Möglichkeit, draußen im Sand spielen zu können, zu verdanken: Der Beachvolleyball erlebt nach der langen Pause auch bei Hallenspielern einen Ansturm. Über den gesamten Sommer hinweg finden Turniere statt, die die Mannschaften des VC Ratheim und des Erkelenzer Volleyballvereins auch als Einstieg für die nächsten Ligaspiele nutzen.

Beachvolleyball unterscheide sich zwar technisch schon sehr vom Spiel in der Halle, dennoch könnten die Turniere als physische Vorbereitung für die kommende Saison dienen, erklärt Philipp Jantzen vom VC Ratheim: „Das Spiel auf Sand ist natürlich anstrengender und stärkt damit die Mobilisation. Außerdem dauern die Turniere den ganzen Tag an und nicht nur zwei Stunden wie in der Halle. Nach der langen Pause können wir uns so zumindest körperlich wieder auf die Oberliga einstellen.“