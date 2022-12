VC Ratheim unterliegt dem Tabellenführer Eine 0:3-Niederlage der besseren Sorte

Dass der Start in die Oberliga-Rückrunde für den VC Ratheim nicht gut ausgehen wird, hatte die Mannschaft schon vorhergesehen. Der Tabellenerste MTV Köln steht unangefochten an der Spitze der Oberliga und konnte den Ratheimern bereits in der ersten Saisonhälfte beim 1:3 aus VC-Sicht zeigen, was sie können.