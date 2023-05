Volleyball beliebt bei Jugendlichen Deshalb erlebt der VC Ratheim beim Nachwuchs einen Boom

Volleyball · Die Zahl der Volleyball-Nachwuchsspieler beim VC Ratheim hat sich zuletzt versiebenfacht. Der Verein ist begeistert von so viel Zuwachs, muss sich nun aber mit logistischen Problemen befassen – so fehlt es aktuell an Trainern und Hallenzeiten.

11.05.2023, 17:30 Uhr

VC Ratheims Jugendwart Franz Hüsen (linkes Bild, r) und sein Mittrainer Hans Steffens (l.) freuen sich über den Andrang beim Volleyball-Jugendtraining. 70 Jugendliche sind mittlerweile im Verein angemeldet. Foto: Nipko

Von Kathrin Boehme

Einen so großen Andrang hat der VC Ratheim wohl noch nie erlebt. Innerhalb von rund einem Jahr sind die Nachfragen im Jugendbereich förmlich explodiert: Zum Beginn der nächsten Volleyballsaison hat der Verein ganze fünf Jugendmannschaften eingetragen. Zum Vergleich: Vor der Corona-Pandemie gab es lange Zeit nur noch eine einzige Nachwuchsmannschaft, in der wiederum oftmals sogar weniger als zehn Spieler aktiv waren.