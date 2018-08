Kreispokal: Verlierer freut sich mehr als der Sieger

Erkelenz Spiel des Tages: Beeck siegt in Katzem glanzlos 3:1. Nach Traumtor von Daniel Thelen wird es ein bisschen spannend.

In der 52. Minute rieben sich die meisten Zuschauer im Katzemer Nysterbachstadion verwundert die Augen. Denn da schoss nicht etwa der haushohe Favorit FC Wegberg-Beeck ein Traumtor, sondern der krasse Außenseiter SG Katzem/Lövenich: Fast von der Seitenlinie aus überraschte der kurz zuvor eingewechselte Daniel Thelen Beecks Keeper Niklas Aretz mit einer formvollendeten Bogenlampe – der Ball senkte sich ins lange Eck zum 1:2-Anschlusstreffer. „Das hat der Daniel auch so gewollt. Der Ball ist ihm nicht etwa abgerutscht“, versicherte SG-Coach Hans-Jürgen Dziatzko.

So war plötzlich wieder Spannung in einer Partie, die lange Zeit ihren erwarteten Gang genommen hatte: Tief in der eigenen Hälfte erwartete der A-Liga-Aufsteiger den Dauerangriff des Mittelrheinligisten. Immer wieder pöhlten die Jungs um Routinier Marc Jansen dabei die Bälle aus der Gefahrenzone. So dauerte es bis zur 18. Minute, ehe Thomas Lambertz aus kurzer Distanz Beecks erste ganz klare Chance hatte. Eine Minute später fiel dann die Führung: Sascha Tobor drosch den Ball mit links ins kurze Eck. Christian Geiser hätte erhöhen müssen (22.), dann traf Shpend Hasani den Pfosten (35.). Ein unstrittiger Elfmeter führte danach zum 2:0: Leon Schulze-Limberg grätschte Geiser um, Armand Drevina verwandelte sicher (37.).