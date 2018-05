Analyse: Veränderungen und das Motto 50 plus

Veränderungen und das Motto 50 plus

Erkelenz Die Fakten der Saison sind offenbar: 47 Punkte, ebenso viele erzielte Tore, hingegen 52 kassierte Treffer, 13 Siege, acht Unentschieden und 13 Niederlagen - das ist pures Mittelmaß. Das Saisonziel - Platz 8 oder besser - wurde verpasst, Europa sowieso. Das ist die Basis der Analyse, die Manager Max Eberl und Trainer Dieter Hecking angekündigt haben. Es wird Veränderungen geben, sowohl im Team als auch drumherum.

Ein Hauptproblem waren die vielen Verletzten. Zu oft und zu lange fehlten wichtige Spieler, weswegen dem Team die Nachhaltigkeit abging und die Konkurrenzsituation nicht wie nötig vorhanden war. Der neue Partner Medical Park ist schon da, das Know-how vom Tegernsee soll helfen, künftig weniger Probleme zu haben. Wenn der Neubau fertig ist, zieht die medizinische Abteilung um, das soll im Oktober passieren. Sie vergrößert sich, es wird rund eine Million Euro investiert in die neue Struktur und Ausstattung. Es wird auch personelle Änderungen geben im Team Medizin. Vor allem sollen die Kommunikationsstrukturen weiter verbessert werden. Kurze Wege, große Transparenz gleich mehr Effektivität.

Mehr Effektivität (vorn wie hinten) und mehr Mentalität brauchen die Borussen künftig auch auf dem Rasen. Beides fehlte in dieser Saison in den entscheidenden Spielen. Einen radikalen Umbruch wird es nicht geben, das hat Eberl zuletzt im Gespräch mit unserer Redaktion klargestellt. Doch könnten Spieler gehen, bei denen man es nicht erwartet, gab Eberl bekannt. Unseren Informationen zufolge könnte es Flügelspieler Patrick Herrmann sein, der nach zehn Jahren als Borusse neue Wege gehen soll. Die Frage ist auch, was aus Raúl Bobadilla oder Fabian Johnson wird, die beide indes auch kaum Akzente setzen konnten, da sie oft verletzt waren. Ganz sicher wird Reece Oxford gehen. Die Leihe läuft aus.