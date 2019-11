Volleyball-Oberliga : Außenangreifer reist in Vergangenheit

Felix Jansen (l.) steht eine Reise in die Vergangenheit an. Mit dem VC Ratheim tritt er in der Oberliga bei seinem Ex-Klub Moerser SC an. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Nach einer gut dreiwöchigen Pause tritt Volleyball-Oberligist VC Ratheim beim Aufsteiger Moerser SC II an. An den Traditionsverein aus Moers hat Felix Jansen gute Erinnerungen, dort spielte er in der Jugend rund drei Jahre.

Mit seinen 20 Jahren ist Felix Jansen mit Abstand der Jüngste im Team des Volleyball-Oberligisten VC Ratheim. Eine Erfahrung hat der junge Außenangreifer seinen deutlich erfahreneren Teamkollegen aber voraus: Für ihn ist die Reise zum Auswärtsspiel am Sonntag zu Aufsteiger Moerser SC II keine Reise ins Unbekannte. Knapp drei Jahre lang spielte Jansen in der Jugend beim Moerser SC, trifft also beim Meisterschaftsspiel im Adolfinum auf ein paar alte Bekannte. „Ich freue mich darauf, die Jungs und meinen alten Trainer wiederzusehen“, sagt Jansen, „ich verbinde mit der Zeit ein paar tolle Erinnerungen.“ Besonders Trainer Martin Schattenberg ist dem 20-Jährigen in sehr guter Erinnerung geblieben: „Der macht in Moers sehr gute Arbeit. Er ist ein Taktikfuchs, so dass es sicherlich ein schweres Spiel für uns werden wird.“

Fakt ist: Die Zweitliga-Reserve des Moerser SC hat als Aufsteiger in der neuen Umgebung schon einige Duftmarken hinterlassen, gewann zwei ihrer bisherigen drei Spiele - darunter die Auftaktpartie beim vermeintlichen Ligafavoriten PTSV Aachen. Grundlage für diese Erfolge ist die ausgezeichnete Ausbildung, die die Spieler von klein auf genießen. „Technisch, taktisch und athletisch sind die Teams aus Moers allesamt immer sehr stark“, weiß Jansen, der beim Blick auf das aktuelle Mannschaftsfoto auch seinen ehemaligen Mitspieler Philipp Holstein entdeckt hat. Mit ihm feierte der Ratheimer seinen größten sportlichen Erfolg, wurde im Jahr 2012 im Trikot des Erkelenzer VV Dritter bei der Deutschen Meisterschaft der D-Jugend in Friedrichshafen.

Info VC Ratheim liegt in der Tabelle vor dem MSC II Favorit Von der Papierform her ist der VC Ratheim bei seinem Auswärtsspiel am Sonntag in Moers leicht favorisiert. Als Tabellenzweiter mit sechs Punkten liegen die Ratheimer aber nur einen Zähler vor dem Moerser SC, der momentan auf Rang vier liegt. Gefahr Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist die Tabelle allerdings wenig aussagefähig. Sollte der VC am Sonntag nach der mehrwöchigen Pause verlieren, droht ein Abrutschen im Ranking auf Platz sieben.

„Wir hatten damals eine echt starke Truppe beisammen“, sagt Jansen, „als Philipp dann nach Moers zurückgegangen ist, bin ich auch dorthin gewechselt.“ Rund drei Jahre lang fuhren Jansens Eltern ihren Sprössling die knapp 70 Kilometer zum Training, dann war das Abenteuer Moerser SC beendet. „Als ich in die Oberstufe gekommen bin, war mir der Aufwand einfach zu groß, für jedes Training knapp vier Stunden unterwegs zu sein“, erklärt Felix Jansen.