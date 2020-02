Volleyball-Oberliga : Ex-Bundesligaspieler gibt Tipps zum Blocken

Jann Habbinga (hinten) hat den VC Ratheim schon mal als Trainer betreut. Vor dem Spiel gegen Moers schaute er mal wieder beim Training vorbei, um wichtige Tipps zum Thema „Blocken“ zu geben. Foto: August Kohlen (nipko)/Kohlen,August (nipko)

Vor dem Heimspiel gegen die Moerser Reserve war Jann Habbinga beim VC Ratheim zu Gast. Dort war er auch schon mal Trainer.

Das Blocken gehört schon seit langer Zeit nicht mehr zu den Prunkstücken im Spiel des Volleyball-Oberligisten VC Ratheim. Zu selten packen die Jungs vorne am Netz im wahrsten Sinne des Wortes „ordentlich zu“. Dabei sind gerade krachende Blockpunkte besonders motivierend fürs eigene Selbstbewustsein und besonders einschüchternd fürs gegnerische Team. Grund für die Schwäche ist zum einen die geringe Körpergröße einiger Ratheimer, aber auch das schlechte Timing und die unausgereifte Technik der Blockspieler. Deshalb gab es vor dem Heimspiel am Samstag gegen den Moerser SC II am Donnerstagabend beim Training eine ganz besondere Lehrstunde: Jann Habbinga war zu Gast beim VC.

Und der Zwei-Meter-Fünf-Mann weiß genau wovon er spricht. Als ehemaliger Mittelblocker bei den Bundesligisten aus Wuppertal und Düren hat er das Blocken von der Pike auf gelernt und so manchem gegnerischen Angreifer den Zahn gezogen. Und beim VC Ratheim ist der Verwaltungsdirektor der Hermann-Josef-Stiftung in Erkelenz und Inhaber der B-Trainer-Lizenz kein Unbekannter. Von 2006 bis 2008 war Habbinga schon als Spielertrainer in Ratheim, in der Rückrunde der Spielzeit 2016/17 trat er gemeinsam mit Hans Steffens die Nachfolge von Markus Jahns an und führte den damals stark abstiegsgefährdeten VC durch zwei nervenaufreibende Relegationsspiele noch zum Klassenverbleib. Seitdem verfolgt der Familienvater immer mal wieder die Heimspiele des Oberligisten in der Halle am Parkhof, hält sich bei den Auswärtspartien per Liveticker auf dem Laufenden und ist nach wie vor mit einigen Spielern freundschaftlich verbunden.

Info Nur im zweiten Satz das Können aufblitzen lassen Hinspiel Das ging mit 3:0 (25:15, 26:24, 25:10) an die junge Truppe aus Moers, wobei die Ratheimer lediglich im zweiten Satz kurz aufblitzen ließen, was in ihnen steckt. Tabellensituation Der Moerser SC II ist momentan mit 23 Punkten Tabellenvierter der Liga. Mit einem Sieg könnte der Ligasechste aus Ratheim (15) etwas Boden gut machen auf den samstäglichen Gast. Wichtiger wäre es aber, mehr Abstand zu den Abstiegsrängen zu schaffen.

Am Donnerstagabend gab es damit nicht nur ein großes „Hallo“ beim Wiedersehen, sondern auch einige wertvolle Tipps von Habbinga. So vermittelte der Ex-Bundesligaspieler in der zweistündigen Trainingseinheit nicht nur die Basics des Blockens mit Anregungen zur richtigen Handhaltung oder zum richtigen Abstand zum Netz, sondern auch das Zusammenspiel zwischen Block- und Feldabwehr und erklärte auch nochmal, welche Gedanken sich Blocker machen müssen, um möglichst erfolgreich zu sein.