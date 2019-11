Volleyball-Oberliga : Unbekanntes Terrain für den VC Ratheim

Der TSV Germania Windeck bei seinem Gastspiel in Ratheim in der vergangenen Saison. Am Samstag müssen die Ratheimer die weite Reise nach Windeck antreten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Die Ratheimer Oberliga-Volleyballer müssen am Samstag die weite Reise nach Windeck antreten. Der dort heimische TSV profitierte in der Vergangenheit von seiner besonderen Halle, ist aber inzwischen in ein neues Domizil gezogen.

Flach spielen, hoch gewinnen – dieses Erfolgsrezept von Fußballikone Franz Beckenbauer war in den vergangenen Jahren auch das Mantra der Volleyballer des TSV Germania Windeck. Was anderes blieb den Siegerländern auch gar nicht übrig, denn die Deckenhöhe in ihrer Heimspielhalle in Herchen war so gering, dass sie dort nur mit einer Ausnahmegenehmigung des Westdeutschen Volleyball-Verbandes spielen durften. Und diesen Heimvorteil wusste die Germania vortrefflich auszunutzen: Saisonübergreifend blieb sie länger als ein Jahr und in 19 Heimspielen in Folge unbesiegt, bis am 24. November 2018 die Oberliga-Volleyballer des VC Ratheim die lange Reise ins Siegerland antraten. Sie beendeten mit ihrem damaligen 3:1-Erfolg diese unglaubliche Serie und waren insgesamt das einzige Team der gesamten Liga, das dem späteren Vizemeister eine Heimniederlage beibrachten. Am Samstag müssen die Ratheimer wieder in Windeck antreten, aber unter anderen Voraussetzungen.

Die Windecker sind in der laufenden Saison weit von ihrer damaligen Dominanz entfernt, wohl auch, weil sie inzwischen in einer anderen Halle spielen - und die entspricht den Normen, muss also mindestens eine Deckenhöhe von sieben Metern haben. Unterschätzen sollten die Ratheimer den Vorjahreszweiten aber dennoch nicht, denn dass er über großes spielerisches Potenzial verfügt, zeigte er erst in der Vorwoche, als er der jungen Truppe vom Moerser SC eine 3:1-Niederlage beibrachte. Zum Vergleich: Der VC kassierte nur eine Woche zuvor bei den Moersern eine deftige 0:3-Klatsche. Allerdings scheinen diese Vergleiche nur wenig aussagekräftig zu sein, denn momentan zeichnet sich in der Liga ab, dass jeder jeden schlagen kann. Abgesehen vom FCJ Köln II, der mit fünf Siegen aus fünf Spielen und mit 15 Punkten einsam seine Kreise an der Tabellenspitze zieht, liegen zwischen Rang zwei, den der VC Ratheim (9) inne hat und dem Schlusslicht Verberger TV (4) gerade einmal fünf Zähler.

Info Mit dem Kleinbus zum Spiel nach Windeck Busfahrt Die knapp 200 Kilometer lange Anreise zum TSV Germania Windeck bestreiten die Ratheimer als kollektive Reisegesellschaft. Für die lange Fahrt in den Osten des Rhein-Sieg-Kreises wurde eigens ein Kleinbus organisiert. Guter Bekannter Für VC-Mannschaftskapitän Philipp Rumpf und seinen Teamkollegen Fredi Philippen gibt es in Windeck ein Wiedersehen mit einem guten Bekannten. Sie werden dort in Gestalt von Florian Mohr im Dress der Windecker auf einen Spieler treffen, mit dem sie in der Polizei-Auswahl von NRW zusammen spielen.