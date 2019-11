Volleyball-Oberliga : Ratheim fehlt das Quäntchen Glück

Im bislang letzten Heimspiel gegen KT Köln gewann Ratheim, hier mit Freddy Philippen beim Schlag, locker. In Windeck folgte am Wochenenden eine Niederlage. Foto: Nipko

Volleyball-Oberliga Gegen den TSV Germania Windeck kassierte der VC Ratheim in der Oberliga eine 1:3-Auswärtsniederlage. Doch Trainerin Hendrike Spaar konnte ihrer Mannschaft nicht böse sein, sie präsentierte sich spielerisch auf der Höhe.

Dass zum Erfolg manchmal auch ein wenig Glück zählt, musste der VC Ratheim am Wochenende feststellen: Beim TSV Germania Windeck hätte die Mannschaft mindestens einen Punkt mitnehmen müssen, am Ende eines hochklassigen Spiels hatten die Gastgeber aber das Quäntchen Glück mehr auf ihrer Seite. Mit einer 1:3-Niederlage gelang es den Ratheimern zwar nicht, ihren großen Erfolg des bislang letzten Auswärtsspiels in Windeck zu wiederholen, spielerisch bewiesen die Ratheimer aber ihr Können und zeigten, dass sie mit dem TSV eindeutig mithalten können.

„Das Spiel war sehr ansehnlich und knapp, es hätte genauso gut anders herum ausgehen können“, sagte VC-Trainerin Hendrike Spaar mit Nachdruck. Fast zwei Stunden lang bekämpften sich Ratheim und Windeck und zeigen viele, lange Ballwechsel sowie herausragende Abwehraktionen, bei denen sich der VC schon sicher war, einen Punkt zu erzielen. Am Ende waren es dann aber meist die Windecker, die das Glück auf ihrer Seite hatten und die Serie von Angaben beendeten. Den ersten Satz gewann der TSV noch ziemlich deutlich mit 25:13, danach zeigte sich die Ausgeglichenheit beider Mannschaften aber auch im Ergebnis: Ratheim entschied den nächsten Durchgang hauchdünne mit für 25:23 für sich

Info Nur noch zwei Spiele vor der Winterpause Pause Das nächste Spiel des VC Ratheim findet erst in zwei Wochen statt: Die Mannschaft trifft dann zu Hause hause auf den PTSV Aachen II, der mit aktuell acht Punkten direkt hinter dem VC auf Platz sechs in der Tabelle steht. Finale Vor der Winterpause empfangen die Ratheimer außerdem noch den SC Bayer Wuppertal, der bislang sechs Punkte gesammelt hat.

Der dritte Satz geriet dann zum Knackpunkt – der VC nutzte vier Satzbälle hintereinander, weil Windeck in den entscheidenden Situationen die Nerven bewahrte, sodass es am Ende 29:27 für die Gastgeber stand. So war der Vorteil im nächsten Durchgang auf der Seite der Heimmannschaft, die den vierten Satz mit 25:10 noch einmal deutlicher abschloss. „Wir hätten den dritten Satz gewinnen sollen, um das Spiel zu drehen. Der Mannschaft kann ich aber keinen Vorwurf machen: Wir haben viel richtig gemacht, Windeck war nur in einigen Situationen einen kleinen Ticken besser“, resümierte Spaar.