Union Würm/Lindern schlägt VfJ im Derby

Ohne Kreisteams

Nach dem 2:0-Sieg des Kohlscheider BC in der Nachholpartie in Huchem-Stammeln war der KBC zwar auf Platz eins geklettert, hat diesen nach der 0:4-Heimniderlage gegen Alemannia Mariadorf aber wieder an Brand verloren. Wieder in der Spur scheint die DJK FV Haaren zu sein, die gewann bei Aufsteiger FV Vaalserquartier 3:2.

Kohlscheider BC – Alemannia Mariadorf 0:4 (0:3). Ex-Torschützenkönig Alessio Pinna schoss Alemannia Mariadorf mit zwei Toren schon in der Anfangsphase (17.+21.) in Führung. Als Ceric Ngovo in der 42. Minute sogar auf 3:0 erhöhte, schien die Überraschung schon perfekt. Endgültig den Deckel drauf machte in der 59. Minute Lars Feuser mit dem 4:0.

FV Vaalserquartier – DJK FV Haaren 2:3 (1:1). 0:1 (27.) Nico Esser, 1:1 (45.) Valentin Wergen, 1:2 (59.) Sascha Bergrath, 2:2 (70.) Serhat Uyaniker, 2:3 (87.) Lucas Prümm.

FSV Columbia Donnerberg – SW Huchem-Stammeln 5:1 (0:0). 1:0 (48.) Fitim Kaciku, 1:1 (52.) Sebastian Romann, 2:1 (53.) 3:1 (65.) Foulelfmeter Fitim Kaciku, 4:1 (90.+4) Tolga Baycan, 5:1 (90.+5) Marvin Meurer.