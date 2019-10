Fußball : Schafhausen jubelt vor Rekordkulisse

Großer Jubel: Union Schafhausen ist der Pokalsieger im Fußballkreis Heinsberg. Foto: Michael Schnieders

Heinsberg Fußball-Kreispokal: Union Schafhausen schlug den FC Wegberg-Beeck verdient mit 1:0. Der Großteil der mehr als 700 Zuschauer am Sportplatz Im Kuhlert in Schafhausen war vor lauter Freude ganz aus dem Häuschen.

Von Mario Emonds

Seit 2001 gibt es den Fußballkreis Heinsberg in seiner jetzigen Form. Noch nie in dieser Zeit wollten so viele Menschen das Kreispokalfinale sehen wie nun die Partie zwischen Landesligist Union Schafhausen und Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck: Über 700 waren zum Sportplatz Im Kuhlert gekommen und sorgten so für einen bislang nicht gekannten prächtigen Rahmen beim sportlich eigentlich nicht so bedeutenden Pokalfinale – beide Teams waren schon vorher für den Mittelrheinpokal qualifiziert, der wie auch der Kreispokal als Bitburgerpokal gespielt wird.

Der Großteil der Besucher sympathisierte mit Gastgeber Union – und durfte lautstark jubeln. Denn das „Finale daheim“ gewann das klassentiefere Team 1:0 durch ein frühes Tor von Tarik Handzic, der im Sommer aus der 2. bosnischen Liga zur Union gekommen war und in der 17. Minute im zweiten Versuch traf. Der Triumph war verdient. Denn gegen über weite Strecken einfallslose Beecker legten die Schafhausener weit mehr Leidenschaft und Siegeswillen an den Tag – den Jungs war deutlich anzumerken, dass sie gierig auf diesen Titel waren. Allzu schwer machten es ihnen die Kleeblätter nicht – vor allem nicht in der ersten Halbzeit, in der Beeck keine einzige Torchance hatte. „Da haben wir ohne Tempo gespielt, fehlten zudem jegliche Kreativität und Ideen, um überhaupt mal in die Box zu kommen“, bemängelte ein sichtlich angefressener Beecker Trainer Michael Burlet.

Info Das Ende einer langen Serie: 44 Siege in Folge Beecker Kreispokalbilanz Mit der Finalniederlage ist für Beeck eine imposante Serie zu Ende gegangen. Denn zuvor hatte der FC 44 Kreispokalspiele in Folge gewonnen. Die letzte Niederlage datierte vom August 2007: das 1:5 im Endspiel bei Germania Teveren. Danach hatte Beeck bei acht Teilnahmen den Cup immer gewonnen – mit jeweils insgesamt fünf Siegen. Wegen der Zugehörigkeit zu einer verbandsübergreifenden Klasse und der damit verbundenen Direktqualifikation für den Mittelrheinpokal hatte Beeck in dieser Zeit dreimal nicht am Kreispokal teilnehmen müssen: 2010 (NRW-Ligist) sowie 2015 und 2017 (jeweils Regionalligist). Nächstes Spiel Am Sonntag steht für Beeck das Mittelrheinliga-Topspiel bei Aufstiegskonkurrent FC Hennef an (Anstoß 15 Uhr). Hennef gewann am Feiertag den Pokal des Fußballkreises Sieg in Lohmar durch ein 2:1 gegen Bezirksligist Wahlscheider SV.

Nach der Pause intensivierte der Gast zwar seine Bemühungen. Doch viele ungenaue Zuspiele in die Spitze waren mit verantwortlich dafür, dass den kämpfenden Gastgebern kaum Gefahr drohte, sie so immer wieder die Reihen schließen und die Abstände klein halten konnten. „Genau das haben wir beim Dienstagtraining intensivst geübt – eine halbe Stunde lang sogar ohne Ball. Da habe ich die Jungs nur verschieben lassen“, sprudelte es aus Unions Coach Jochen Küppers heraus. Und da auch die zahlreichen Beecker Freistöße und Ecken wirkungslos verpufften und zudem Joy-Slayd Mickels bei der einzigen großen Chance freistehend nur einen Roller gegen Unions Keeper Carlo Claßen hingekriegt hatte (52.), steuerte Union immer mehr auf den großen Coup zu – erst recht, als Beecks Innenverteidiger Danny Fäuster wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot sah (80.). Doch mit der allerletzten Aktion des Spiels hätte der Favorit noch ausgleichen können – ja eigentlich müssen. Denn in der Nachspielzeit bugsierte der für den angeschlagenen Shpend Hasani eingewechselte etatmäßige zweite Beecker Stürmer Marc Kleefisch den Ball aus drei Metern über die Latte. So aber jubelte Union.

Die hatte sich zudem als perfekter Gastgeber präsentiert – beileibe nicht nur, was Speis und Trank anging. Denn schon der fürs Internet gedrehte Trailer zum Endspiel, für den Unions Spieler Jacques Zaunbrecher gar eine Drohne über den Kuhlert hatte fliegen lassen, war erste Sahne.Sehr informativ und detailliert war auch das von Spieler David Jennissen verfasste Stadionmagazin – auch außerhalb des Spiels beeindruckte die Union. Was Josef Küppers, der als Vorsitzender des Heinsberger Spielausschusses die Siegerehrung vornahm, ganz genauso sah: „Was die Zuschauerzahl angeht, bin ich wirklich geflasht. Generell hat die Union als Ausrichter gezeigt, wie man es richtig macht.“

Die Frauen der Sportfreunde Uevekoven freuen sich über den Gewinn des Kreispokals. Foto: August Kohlen

Auch die Junioren spielten um den Kreispokal, hier eine Szene aus dem Spiel der B-Junioren zwischen dem FC Wegberg-Beeck und SC 09 Erkelenz. Foto: August Kohlen