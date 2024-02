Hinrundenbilanz Sportfreunde Uevekoven Ära Arand nach über sieben Jahren beendet

Was in Uevekoven aber immer schmerzt, sind Niederlagen gegen den ewigen Kreisrivalen SV Waldenrath-Straeten. Der gewann das Kreispokalfinale in Uevekoven mit 1:0. Weniger hatte Arand dann an der folgenden Zweitrundenniederlage im Mittelrheinpokal zu knabbern. Das verloren die Grün-Weißen gegen Ligarivale Sportfreunde Ippendorf 1:2. Bis kurz vor Schluss stand es 1:1, dann lief die Heimelf in einen Konter. „Wir wollten den Sieg noch in der regulären Spielzeit erzwingen, sind daher ins Risiko gegangen. Leider ist das bestraft worden“, erläutert Arand.



Das war gut