Fußball : Uerdingen ist Meister, Fortuna II muss noch zittern

Die gut 1200 mit nach Wiedenbrück gereisten Krefelder Fans hatten allen Grund zum Jubeln: Mit 5:0 gewann ihr KFC Uerdingen das letzte Saisonspiel beim SC Wiedenbrück und sicherte sich damit den Meistertitel in der Regionalliga West. Die Abschlusstabelle weist Uerdingen sogar vier Zähler vor dem Rivalen Viktoria Köln auf. Denn die Höhenberger kassierten nach 4:2-Führung gegen Borussia Mönchengladbach II in den Schlussminuten noch zwei Tore, spielten so nur 4:4 - wirklich bedeutsam war das aber nicht mehr.

In der Relegation zur 3. Liga trifft Uerdingen auf Waldhof Mannheim, den Vizemeister der Regionalliga Südwest. Im Hinspiel am Donnerstag, 24. Mai, haben die Uerdinger Heimrecht. Das Rückspiel in Mannheim folgt am Sonntag, 27. Mai.

Ganz feste die Daumen drücken wird den Krefeldern da die Zweite Fortuna Düsseldorfs. Denn die hat die Saison auf Hoffnungsplatz 15 beendet. Dieser Rang reicht nur zum Klassenerhalt, wenn Uerdingen aufsteigt, ansonsten muss die Fortuna in die Oberliga Niederrhein runter. Lange Zeit führte sie gestern daheim gegen RW Essen 1:0. Was zum sicheren Klassenerhalt gereicht hätte. In der 86. Minute kassierte Düsseldorf aber noch das 1:1 - sehr zur Freude der U 21 des 1. FC Köln, die in Wuppertal 1:3 verlor und bis zu diesem Tor auf Rang 15 stand. Der dritte gefährdete rheinische Klub, der Bonner SC, sicherte sich mit dem 0:0 bei Borussia Dortmund II ein weiteres Regionalligajahr.

Riesenjubel herrschte gestern auch in Rödinghausen. Der SV gewann das Ostwestfalenduell gegen den SC Verl 4:0. Und da Wiedenbrück eben gegen Uerdingen verlor, kletterte Rödinghausen noch auf Platz fünf, ist in der Regionalliga so bester Westfalenverein. Damit hat sich der SV für das Relegationsspiel um die Teilnahme am DFB-Pokal gegen den Meister der Oberliga Westfalen qualifiziert. Aktuell Erster ist dort der SV Lippstadt - wenn auch nur hauchdünn. emo

(emo)