Hallenfußball : SV Golkrath sorgt für Überraschung beim Budenzauber

Spieler und Verantwortliche des SV Golkrath hatten allen Grund, glücklich zu sein. Schließlich gelang der Sieg beim Budenzauber. Foto: Nipko

Der A-Ligist holte sich den ersten Platz durch einen Endspielsieg gegen den Landesligisten BC Viktoria Glesch-Paffendorf.

Von Herbert Grass

A-Ligist SV Golkrath gewann überraschend mit einem 3:2-Finalsieg gegen den BC Viktoria Glesch-Paffendorf, immerhin aktueller Landesliga-Spitzenreiter, die achte Auflage des vom SV Schwanenberg organisierten „Budenzaubers“ in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle. Der Underdog trat damit die Nachfolge des Vorjahressiegers Victoria Mennrath an.

Der war in diesem Jahr bereits in der Vorrundengrupppe B gescheitert. Hinter Glesch-Paffendorf, Bezirksligist Blau-Weiss Kerpen und eben dem SV Golkrath reichte es da nur zu Platz vier. Für die Zwischenrunde hatten sich zuvor aus der Vorrundengruppe A der TuS Germania Kückhoven und die SG Union Würm-Lindern qualifiziert. Die DJK VfL Giesenkirchen als Dritter dieser Gruppe war eigentlich schon ausgeschieden, profitierte dann aber vom Rückzug der Concordia aus Oidtweiler, die trotz Qualifikation in der Gruppe C – hier belegten der SV Helpenstein und Vorjahresfinalist Germania Teveren die Plätze eins und zwei - als einer von zwei Tabellendritten nicht mehr antreten wollte. In einer Telefonkonferenz nachts um halb eins schafften es die Organisatoren des SV Schwanenberg dann, Giesenkirchen zum Weitermachen zu bewegen.

Mit acht Teams startete dann in zwei Vierergruppen die Zwischenrunde, wobei sich jeweils die beiden Erstplatzierten für die Halbfinalspiele qualifizierten. In Gruppe A gelang dies dem SV Helpenstein als Tabellenerster und Bezirksligist Blau-Weiß Kerpen als Zweiter. In der Gruppe B setzte sich A-Ligist SV Golkrath vor Glesch-Paffendorf durch. Nachdem im ersten Halbfinale der SV Helpenstein 0:2 gegen Viktoria Glesch-Paffendorf verloren hatte, setzte sich der SV Golkrath knapp mit 1:0 gegen Blau-Weiß Kerpen durch. Jan Gottschalk erzielte nach Vorarbeit von Niklas Demming den entscheidenden Treffer. Trostpflaster für die Helpensteiner war dannn, dass sie sich im Spiel um Platz drei 4:3 nach Neunmeterschießen gegen Kerpen durchsetzten.