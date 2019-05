Fußball : Überraschung: Ü60-Kicker aus dem Kreis werden Dritte

Kreis Heinsberg Fußball: In Hennef fand die Mittelrheinmeisterschaft für Ü60-Mannschaften statt. Erfolg für Kreis Heinsberg.

Bei der dritten Teilnahme an der Ü60-Mittelrheinmeisterschaft in Hennef erreichte die Kreisauswahl Heinsberg völlig überraschend den dritten Platz.

In den ersten drei Spielen bekamen es die Kreis Heinsberger mit Berg, Mariadorf und Porz zu tun – alle Spiele endeten 0:0. Erst in der Partie gegen das Team Siebengebirge erzielte Peter Simon das erste Tor für die Auswahl aus dem Kreis Heinsberg. Die beiden weiteren Tore erzielte Bernd Rofall. Auch das fünften Spiel lief erfolgreich, denn den 2:0-Erfolg gegen das Team Rhein-Erft sicherten Jupp Nolten und Bernd Rofall. Somit blieb der Kreis Heinsberger Torhüter Klaus Müschen in fünf Spielen ohne Gegentor.