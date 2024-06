Vorsitzender Helmut Morjan zum Jubiläum Der TV Schwanenberg blickt auf 100 Jahre zurück

Morjan Das machen wir ganz bewusst so, wollen unseren 100. Geburtstag auf lockere Weise feiern. Einige Ehrengäste aus Sport und Politik werden beim Frühschoppen am Sonntag aber dennoch dabei sein – und in einer kleinen Rede werde ich da auch die Geschichte des Vereins Revue passieren lassen. Mehr Offizielles soll es dann aber nicht sein. Und die verdienten Vereinsmitglieder haben wir alle schon geehrt – das müssen wir also nicht zu diesem Anlass tun.